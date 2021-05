Pourquoi et comment Mediapart a choisi de commémorer les 150 de la Commune ? Cette insurection, surtout parisienne mais également dans d'autres villes de France, suscite fascination, fantasme et rejet. Elle continue de faire l'objet d'appropriation et de recherche. Nous vous invitons à en discuter avec Lucie Delaporte, Fabien Escalone, Romaric Godin et Ana Ferrer.